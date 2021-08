SMCP : Daniel Lalonde démissionne de son poste de directeur général

(AOF) - SMCP a annoncé avoir pris acte de la démission de Daniel Lalonde, jusqu'à présent directeur général du groupe, celui-ci souhaitant "saisir d'autres opportunités professionnelles en dehors du groupe". En conséquence, le Conseil d'administration a nommé à compter d'aujourd'hui Isabelle Guichot en qualité de Directeur Général et d'administrateur. Isabelle Guichot a rejoint le groupe SMCP en septembre 2017 en tant que Directeur Général de Maje, après plus de 25 ans de carrière dans la mode et le luxe, notamment au sein des groupes Kering et Richemont.

Le Conseil d'Administration de SMCP a chargé le Comité des Nominations et des Rémunérations de conduire un processus de recrutement, au côté d'Isabelle Guichot et de Judith Milgrom, pour le poste de Directeur Général de Maje, en remplacement d'Isabelle.

Révolution culturelle pour l'univers du luxe

D'après le cabinet Bain, en 2020, les achats en ligne devraient faire un bond, pour représenter 23% du marché contre seulement 12% en 2019. Si, jusqu'à présent, ce sont essentiellement les inaugurations de boutiques dans le monde qui assuraient la croissance des grandes maisons, le e-commerce devient la priorité. Les points de vente vont devoir devenir plus efficaces, en misant sur les technologies et les data.

Le leader mondial donne l'exemple. Pour LVMH il est nécessaire de changer d'état d'esprit. Il a décidé de passer en «digital first» pour ses défilés et sa commercialisation. Cela constitue un virage stratégique fort car, l'an passé, le groupe a réalisé seulement 8,5% de son chiffre d'affaires en ligne.