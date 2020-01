Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP : croissance de 11,3% du CA annuel Cercle Finance • 29/01/2020 à 07:55









(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) affiche pour 2019 un chiffre d'affaires de 1.131,9 millions d'euros, en progression de 11,3% en données publiées et en hausse de 8,7% à taux de change et périmètre constants. Au cours de ces 12 derniers mois, il a réalisé 90 ouvertures nettes de magasins opérés en propre. 2019 aura également été marquée par une nouvelle progression du chiffre d'affaires e-commerce, les ventes en lignes représentant désormais 14,9% du total. 'À l'avenir, l'un de nos principaux objectifs sera la poursuite de nos efforts pour stimuler la croissance Like-for-like', déclare le PDG Daniel Lalonde qui confirme en outre l'objectif de marge d'EBITDA ajusté entre 15,5% et 16% pour 2019.

Valeurs associées SMCP Euronext Paris +13.12%