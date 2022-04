SMCP confirme ses objectifs mais reste prudent sur la situation sanitaire en Chine

(AOF) - Le chiffre d'affaires consolidé de SMCP s’est établi à 283 millions d'euros au premier trimestre 2022, en hausse de 26,4% sur un an, intégrant une progression de 23,7% en organique (portée par une croissance like-for-like de 23,6% grâce à une forte demande locale) et un effet de change positif de 2,7%. Cette performance, supportée par les marques principales Sandro et Maje, reflète un excellent momentum dans les Amériques (+55%) et la région EMEA (+74,9%).

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe de prêt-à-porter a généré une forte pénétration des ventes digitales de 25% soit +10 points par rapport au niveau de 2019 (15%).

SMCP confirme ses prévisions financières pour 2022 sous la condition que le contexte sanitaire en APAC s'améliore assez rapidement: il anticipe une solide croissance à deux chiffres de ses ventes vs. 2021 et une croissance mid single digit de ses ventes par rapport à 2019. S'agissant de sa rentabilité, le Groupe anticipe une marge d'EBIT ajusté (en % du chiffre d'affaires) en ligne avec 2021 dans un contexte inflationniste marqué.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Deux tendances de fond liées au Covid

La crise sanitaire a conforté le développement du digital dans un secteur pourtant peu tourné vers le e-commerce. Sa part a doublé en deux ans pour atteindre 22 % en 2021, soit 62 milliards d'euros. Les accessoires, les sneakers et les produits de beauté sont en tête des ventes. Selon Bain, le numérique devrait devenir le premier canal de ventes du luxe dès 2025. Les acteurs comme Kering souhaitent donc internaliser de plus en plus la gestion de leurs sites. L’autre mouvement de fond lié à la crise sanitaire, et qui s’inscrit dans une logique de développement durable, est l’essor du marché de l'occasion. Il a bondi de 30% depuis 2019 et représente 12% du marché total. Ces évolutions sont portées par les jeunes générations, alors que les 25-40 ans devraient représenter 70% des acheteurs en 2025, contre 45% en 2019.