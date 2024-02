Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SMCP: chiffre d'affaires en baisse au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 12:23









(CercleFinance.com) - SMCP, le propriétaire des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, a enregistré un chiffre d'affaires en baisse au 4ème trimestre, dans un environnement marqué par un ralentissement de la consommation et une inflation élevée.



Dans un communiqué diffusé hier soir, le groupe de prêt-à-porter positionné sur le segment haut de gamme a fait état d'un revenu de 332 millions d'euros sur les trois derniers mois de 2023, en repli de 1% en données publiées.



En données organiques, l'activité s'est contractée de 1,9%.



Sur l'ensemble de l'exercice, son chiffre d'affaires s'établit à 1,23 milliard d'euros, en hausse de 4% à taux constants (+3% en organique).



En France, premier marché du groupe, les ventes ont baissé de 6,7% au 4ème trimestre, en données publiées et organiques, le groupe évoquant un 'environnement macroéconomique dégradé'.



Son Ebitda ajusté s'est ainsi replié à 236 millions d'euros en 2023, contre 267 millions en 2022, tandis que le bénéfice net part du groupe s'est tassé à 11 millions d'euros, à comparer avec 51 millions d'euros un an plus tôt.



D'après SMCP, l'année 2024 devrait s'inscrire dans une tendance comparable, au moins au premier semestre, ce qui le conduit à accélérer son plan d'actions visant à relancer sa dynamique de croissance rentable.



Le groupe compte notamment intensifier ses efforts sur la désirabilité de ses marques et dans le digital, optimiser son réseau de magasins, approfondir ses efforts en matière de gestion des coûts, tout en continuant à se concentrer sur la rentabilité et la génération de trésorerie.



Il déclare s'attendre à ce que les premiers effets de ce plan se manifestent dès 2024, avec une accélération à partir de 2025.



A la Bourse de Paris, l'action SMCP reculait de plus de 6% suite à cette publication. Le titre perd plus de 65% sur les 12 derniers mois, pénalisé par toute une série d'avertissements sur résultats.





Valeurs associées SMCP Euronext Paris -7.01%