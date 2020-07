Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP : baisse de 31% du CA au 1er semestre Cercle Finance • 29/07/2020 à 07:30









(CercleFinance.com) - Le distributeur de vêtements et accessoires SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) affiche au titre des six premiers mois de 2020 un chiffre d'affaires de 372,8 millions d'euros, en baisse de 31% en données publiées et de 33,5% en organique. A 144,1 millions, le CA du deuxième trimestre s'est inscrit en chute de 47% en organique, avec l'impact des mesures de confinement dans la plupart des pays pour une grande partie de la période et un arrêt des flux touristiques dans l'ensemble des régions. 'Toutefois, depuis le début du mois de mai, nous constatons une amélioration progressive de nos ventes, à mesure de la réouverture de nos magasins', indique le directeur général Daniel Lalonde, soulignant une reprise de la croissance, en juin, en Chine continentale.

