SMCP : baisse de 22,9% du CA en 2020

(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) annonce un chiffre d'affaires de 873 millions d'euros au titre de 2020, en baisse de 22,9% (-23,9% en organique), 'impacté par la pandémie partiellement compensée par la reprise en Chine et la croissance du digital'. Au quatrième trimestre 2020, le chiffre d'affaires a baissé de 20,5% à 251,9 millions, en recul de 19,4% en organique, notamment impacté par de nouvelles fermetures de magasins en novembre et en décembre en Europe. 'Nous avons notamment accéléré dans la mise en oeuvre de notre feuille de route digitale, avec le lancement de nouveaux services omnicanaux et dans notre engagement auprès des millénials, en particulier en Chine', commente le directeur général Daniel Lalonde.

