Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP : baisse de 10,6% du CA au 3ème trimestre Cercle Finance • 26/10/2020 à 18:08









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 248,4 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en baisse de -10,6% en organique. En données publiées, le chiffre d'affaires a reculé de -9,5%. Cette performance traduit une amélioration séquentielle du chiffre d'affaires par rapport au T2 2020. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires est en repli de -25,8% en organique à 621,2 ME (-23,8% en données publiées). Au cours de ces 12 derniers mois, les ouvertures nettes de SMCP se sont élevées à +38 magasins opérés en propre (DOS) dont +6 ouvertures nettes au 3ème trimestre 2020.

Valeurs associées SMCP Euronext Paris -2.73%