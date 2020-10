Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP : annonce d'un changement dans l'équipe de direction Cercle Finance • 06/10/2020 à 18:23









(CercleFinance.com) - SMCP annonce ce mardi le départ de Philippe Gautier, à la fois directeur administratif et financier et directeur des opérations, qui a décidé de poursuivre de nouveaux projets. Il quittera ses fonctions à la fin du mois et son successeur rejoindra SMCP à la fin de l'année, en décembre. Philippe Gautier a participé à des étapes-clés dans l'histoire de SMCP, au côté de Daniel Lalonde, notamment l'acquisition du groupe par son actionnaire majoritaire en 2016 ainsi que l'introduction en bourse en 2017. Plus récemment, Philippe avait mené avec succès le programme de refinancement du groupe.

Valeurs associées SMCP Euronext Paris +3.17%