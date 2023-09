Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP: abaissement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - SMCP, la maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, ajuste ses prévisions annuelles 2023, compte tenu de la dégradation globale de ses conditions de marché depuis sa dernière publication fin juillet.



Le groupe de luxe accessible vise désormais une croissance moyenne à un chiffre de son chiffre d'affaires à taux de change constants, contre 'une croissance à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute', précédemment.



En termes de rentabilité, SMCP anticipe une marge d'EBIT ajusté comprise entre 7% et 9%, contre 'une amélioration de sa marge d'EBIT ajusté par rapport à 2022', soit 9,2% du chiffre d'affaires, précédemment.





Valeurs associées SMCP Euronext Paris 0.00%