SM Energy vend des actifs au Texas pour 950 millions de dollars
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 14:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur l'action et de détails supplémentaires)

SM Energy SM.N a déclaré mercredi qu'elle vendrait des actifs sélectionnés dans le sud du Texas à Caturus Energy pour 950 millions de dollars en espèces afin de réduire la dette et de renforcer sa structure de capital.

Le producteur américain de pétrole et de gaz a accepté de vendre près de 61 000 acres nets et environ 260 puits de production dans sa position du sud du bassin de Maverick dans le comté de Webb, au Texas, ainsi que les installations de soutien connexes. Ses actions étaient en hausse de 1,2 % dans les transactions de pré-marché.

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre, avec une date d'effet au 1er février.

