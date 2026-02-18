SM Energy vend certains actifs du sud du Texas à Caturus pour 950 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions et ajouts de détails)

Leproducteur américain de pétrole et de gaz SM Energy SM.N a déclaré mercredi qu'il vendrait des actifs sélectionnés dans le sud du Texas à Caturus Energy pour 950 millions de dollars en espèces afin de réduire la dette et de renforcer sa structure de capital.

Ses actions ont augmenté de 2,3 % dans les échanges de pré-marché suite à la nouvelle.

La vente répond à l'une des principales priorités de SM Energy, qui consiste à vendre plus d'un milliard de dollars d'actifs, dans le but de réduire les coûts et d'améliorer la flexibilité financière, a déclaré Beth McDonald, directeur général de l'entreprise.

L'acquisition par Caturus comprend près de 60 000 acres nets dans le sud du Texas et environ 250 millions de pieds cubes par jour (MMcfe/d) de production à partir de 260 puits productifs, avec une production nette pro forma totale de 950 MMcfe/d à la clôture.

Caturus, qui développe l'installation d'exportation de GNL Commonwealth en Louisiane, a déclaré que l'acquisition des actifs de Galvan Ranch de SM Energy lui permettrait de livrer du gaz naturel à faible teneur en azote aux principaux centres de GNL de Gillis et d'Agua Dulce.

"Galvan Ranch élargit considérablement notre empreinte dans l'Eagle Ford et l'Austin Chalk et s'accompagne d'une infrastructure existante qui soutient un développement à long terme et efficace en termes de capital", a déclaré David Lawler, directeur général de Caturus.

Caturus a conclu collectivement des contrats d'achat de gaz naturel à long terme d'une valeur de 7 millions de tonnes par an avec Mercuria, Saudi's Aramco 2223.SE , Glencore GLEN.L , Japan's JERA, Malaysia's PETRONAS PGAS.KL et EQT Corp EQT.N .

La transaction avec SM Energy devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre.