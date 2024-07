Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: vers un prochain retrait de la Bourse de Paris information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - SLB a annoncé mercredi soir son intention de se retirer prochainement de la cote d'Euronext Paris, pour cause de trop faibles volumes d'échanges sur le marché parisien.



Le groupe de services pétroliers - qui s'était déjà retiré précédemment de ses autres places de cotation - justifie sa décision par les coûts trop importants, les contraintes administratives et le temps important liés au maintien d'une double cotation.



L'ancien Schlumberger, qui possède des racines françaises mais qui cote à la Bourse de New York depuis 1962, précise dans un communiqué que son retrait de la cote parisienne sera effectif le 19 août.



Le groupe ajoute avoir l'intention de maintenir sa cotation sur le New York Stock Exchange sous le ticker 'SLB'.





