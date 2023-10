Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SLB: une solution d'étude pour le stockage du carbone information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 16:07









(CercleFinance.com) - SLB annonce avoir lancé une solution de criblage et de classement du stockage du carbone qui 'augmente la confiance dans les décisions de sélection de sites basées sur une analyse scientifique de l'intégrité à long terme et du potentiel économique d'un actif'.



La solution aide les clients à éviter les sites de stockage sous-optimaux avec des facteurs de risque qui peuvent réduire la probabilité qu'un projet de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) atteigne la décision finale d'investissement (FID).



Cette solution utilise des outils propriétaires, complétés par des flux de travail numériques avancés, pour 'fournir un processus rapide, traçable et cohérent de validation des données, en mettant l'accent sur l'identification des risques', selon le groupe parapétrolier.





