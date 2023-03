Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SLB: un procédé de cimentation plus sobre en carbone information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 14:32









(CercleFinance.com) - Le groupe parapétrolier américain SLB a dévoilé lundi une nouvelle technologie de cimentation des puits à base de polymères et à faible intensité de carbone.



L'ancien Schlumberger souligne que la gamme EcoShield permet de limiter l'empreinte carbone un puits en construction en réduisant de 85% ses émissions de CO2 par rapport aux procédés de cimentation classiques.



Dans le Bassin permien, cette technique a été déployée par Pioneer Natural Resources dans le cadre d'une phase de test portant sur 18 puits, ce qui a conduit à Pioneer à adopter la formulation.



Pour SLB, cette technologie est susceptible d'éviter potentiellement l'émission de cinq tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de la pollution de 1,1 million de voitures chaque année.





