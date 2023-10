Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

SLB: un instrument de surveillance pour le méthane information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 13:42

(CercleFinance.com) - SLB annonce le lancement d'un instrument de pointe pour assurer une surveillance continue du méthane, grâce à des capteurs compatibles IoT pour détecter, localiser et quantifier rapidement et à moindre coût les émissions dans les opérations pétrolières et gazières.



'Gaz à effet de serre, le méthane a un impact sur le changement climatique jusqu'à 84 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone sur une période de 20 ans et représente environ la moitié des émissions opérationnelles du secteur pétrolier et gazier', souligne le groupe.



Pouvant être déployé en quelques minutes et à un coût pratiquement nul, l'instrument automatise la surveillance continue du méthane, éliminant ainsi le besoin de collecte manuelle de données lors de visites intermittentes typiques sur site.