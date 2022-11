Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SLB: un contrat d'ingénierie remporté auprès de bp information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 14:40









(CercleFinance.com) - SLB a annoncé mardi avoir remporté un important contrat gazier auprès de bp à Trinité-et-Tobago dans le cadre de son alliance commerciale conclue avec le groupe norvégien Subsea 7.



L'ex-Schlumberger précise que le contrat porte sur l'ingénierie, la fourniture d'équipements, la construction et l'installation (EPCI) des systèmes de production et de raccordement sous-marins du projet 'Cypre'.



OneSubsea, filiale de SLB, fournira ses arbres sous-marins horizontaux, ses systèmes de connexion, de distribution et de contrôle, ainsi que des services de maintenance.



Subsea 7 produira de son côté les conduites sous-marines du projet.



Il s'agit du premier contrat 'EPCI' intégré remporté par Subsea Integration Alliance, le partenariat noué entre SLB et Subsea 7, auprès de bp.



Le début des livraisons est prévue pour 2024.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.