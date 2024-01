Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: succès d'un forage autonome pour Equinor information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - SLB annonce une étape importante vers des opérations de forage entièrement autonomes sur la plateforme brésilienne Peregrino C d'Equinor, ses technologies combinées ayant permis de forer 99% d'une section de 2,6 kilomètres en mode de contrôle autonome.



Il explique que des experts multidisciplinaires ont collaboré à la conception et à la mise en oeuvre de flux de travail autonomes interconnectés, ce qui a permis au système de percer la section de manière transparente.



'Au cours d'un programme de cinq puits, une augmentation de 60% du taux de pénétration a été obtenue, ce qui a permis d'accélérer la livraison des puits tout en réduisant les coûts et les émissions de carbone', poursuit le groupe de services parapétroliers.





