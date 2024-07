Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: résultats trimestriels légèrement meilleurs que prévu information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - SLB a fait état vendredi d'une hausse plus marquée que prévu de son bénéfice trimestriel à la faveur principalement du dynamisme de ses activités à l'international.



Le groupe américain, numéro un mondial des services pétroliers, a dégagé au deuxième trimestre un profit net de 1,1 milliard de dollars, soit 0,77 dollar par action, contre un milliard de dollars (0,72 dollar par titre) un an auparavant.



Hors éléments exceptionnels, le résultat par action ressort à 0,85 dollar, alors que les analystes anticipaient en moyenne 0,83 dollar.



Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 13% à 9,1 milliards de dollars, une performance qui dépasse là encore légèrement les prévisions du consensus.



Dans un communiqué, SLB explique que ses comptes ont été soutenus par ses activités internationales, qui ont signé au deuxième trimestre leur meilleure performance depuis 2014, avec une croissance du chiffre d'affaires de 18%.



Il ajoute avoir tiré parti de son solide positionnement sur des marchés-clé connus pour leur résistance, notamment dans le secteur gazier au Moyen-Orient ou en Asie.



SLB estime par ailleurs avoir profité des investissements accrus de ses clients dans les projets dans les bassins en eaux profondes, dans l'exploration et dans les technologies numériques.



Suite à cette publication trimestrielle, l'action SLB progressait de 1,7% vendredi matin en cotations avant-Bourse.





