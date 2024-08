Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: renforce sa cybersécurité avec Palo Alto Networks information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - SLB annonce avoir élargi sa collaboration avec Palo Alto Networks, un leader en cybersécurité, afin de renforcer la cybersécurité dans le secteur de l'énergie.



SLB intégrera les plateformes de cybersécurité de Palo Alto Networks, telles que Prisma SASE et Cortex XSIAM, dans ses systèmes pour améliorer la sécurité sur ses réseaux, ses plateformes cloud et edge.



Cette collaboration vise à soutenir l'évolution numérique et l'intelligence artificielle dans le secteur énergétique tout en offrant une protection accrue contre les menaces cybernétiques.







