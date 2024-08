Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: remporte un appel d'offres de Petrobras via OneSubsea information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 14:56









(CercleFinance.com) - SLB annonce qu'à la suite d'un appel d'offres, Petrobras a attribué un contrat majeur à sa coentreprise OneSubsea portant sur des systèmes de production sous-marins standardisés et les services associés.



Le périmètre couvre le développement ultérieur de deux champs pétroliers dans le bassin de Santos, d'une importance stratégique.



Une grande partie de la technologie et de l'équipement à déployer, y compris les arbres verticaux et les systèmes de contrôle sous-marins, seront produits et entretenus localement dans les installations de SLB OneSubsea au Brésil.



' Ce contrat renforce notre précieux partenariat avec Petrobras, et nous sommes fiers de soutenir le développement d'actifs aussi importants pour le Brésil ', a déclaré Mads Hjelmeland, PDG de SLB OneSubsea.







