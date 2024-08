Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: radiation volontaire des actions d'Euronext Paris information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 17:56









(CercleFinance.com) - Schlumberger a aujourd'hui annoncé procéder à la radiation volontaire de ses actions d'Euronext Paris.



En cohérence avec ses décisions antérieures de se retirer d'autres marchés boursiers, SLB a examiné le faible volume des opérations sur Euronext Paris et, compte tenu des coûts croissants, des exigences administratives et du temps de gestion nécessaires pour maintenir une double cotation, a demandé sa radiation volontaire d'Euronext Paris.



SLB est devenue une société cotée en 1962 avec sa cotation initiale à la Bourse de New York (NYSE), qui a été sa bourse principale. SLB maintiendra son inscription unique au NYSE sous le symbole ' SLB '.



La radiation a été approuvée par le Conseil d'Administration d'Euronext Paris.





