SLB: projet du capture du carbone dans le Golfe du Mexique

(CercleFinance.com) - SLB fait savoir que sa coentreprise avec Aker Carbon Capture (SLB-ACC JV) s'est vu attribuer par son partenaire CO280 Solutions un contrat FEED (soit un contrat d'ingénierie détaillée d'avant-projet) portant sur une solution à grande échelle de captage du carbone liée à une usine de pâtes à papier située sur la côte américaine du golfe du Mexique.



Ce projet, qui vise à éliminer 800 000 tonnes d'émissions de carbone par an, permettra également d'éliminer le dioxyde de carbone de manière 'permanente, vérifiable et abordable', assure SLB.



L'industrie nord-américaine des pâtes et papiers représente une opportunité d'élimination du carbone pouvant atteindre 130 millions de tonnes par an.



En capturant et en stockant ces émissions de manière permanente, l'activité industrielle atteint des émissions négatives, car davantage de dioxyde de carbone est éliminé de l'atmosphère que ce qui est émis par le processus.







