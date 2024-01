Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: prévisions 2024 maintenues, mais le titre recule information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - SLB a confirmé mercredi ses objectifs pour 2024 en dépit de la décision de la compagnie pétrolière saoudienne de maintenir ses capacités de production.



Saudi Aramco a indiqué hier qu'à la suite de directives relayées par le Ministère de l'énergie du Royaume d'Arabie Saoudite, il allait maintenir sa capacité de production pétrolière à 12 millions de barils par jour.



Pour rappel, le groupe s'était fixé comme objectif, en 2020, de parvenir à une capacité de production maximale de 13 millions de barils par jour à horizon 2027.



Cité dans un communiqué, le directeur général de SLB, Olivier Le Peuch, dit prendre acte de la décision de Saudi Aramco, tout en affichant sa confiance dans la vigueur du cycle d'investissement actuel.



'Nous continuons de travailler de près avec Saudi Aramco, et d'après ce que nous avons compris, tous les projets pétroliers et gaziers demeurent intacts, à l'exception de deux projets d'extension offshore qui n'avaient pas encore démarrée et qui vont être suspendus', explique-t-il.



Vers 10h15, le titre SLB reculait de près de 2% à la Bourse de New York après avoir déjà corrigé de plus de 7% hier.



'Nous jugeons la correction excessive alors que le pipeline de nouveaux projets reste important (permettant une meilleure sélectivité des contrats entrant dans les backlogs) et que les situations financières continuent de se renforcer', tempèrent aujourd'hui les analystes d'Oddo BHF.





