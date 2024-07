Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: partenariat de 10 ans avec TotalEnergies information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - SLB et TotalEnergies annoncent un partenariat de 10 ans pour codévelopper des solutions numériques évolutives permettant l'accès aux ressources énergétiques, avec des performances et une efficacité améliorées.



'Le partenariat établit un cadre flexible permettant aux entreprises de travailler ensemble pour relever les principaux défis de la chaîne de valeur de l'énergie, notamment le captage, l'utilisation et la séquestration du carbone (CCUS)', expliquent-elles.



Les deux groupes intégreront des capacités numériques avancées, y compris l'intelligence artificielle, avec des applications nouvelles et existantes sur la plate-forme numérique extensible Delfi de SLB, conformément à la norme technique OSDU de l'Open Group.





