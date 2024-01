Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: partenariat avec Geminus AI information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - SLB annonce un accord d'investissement et de partenariat technologique avec Geminus AI qui donnera au groupe parapétrolier un accès exclusif au déploiement du premier générateur de modèles d'IA basé sur la physique pour les opérations pétrolières et gazières.



Le générateur de modèles Geminus fusionne des approches basées sur la physique avec des données de processus pour produire des modèles d'IA précis qui peuvent être déployés à grande échelle, plus rapidement et à un coût inférieur aux approches d'IA traditionnelles.



Les data scientists et les ingénieurs en modélisation peuvent ainsi utiliser la plateforme Geminus utilisant une nouvelle intelligence artificielle pour prédire le comportement de systèmes complexes et prendre des décisions éclairées en temps réel.





