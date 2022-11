Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SLB: offre d'achat sur de la dette information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 15:12









(CercleFinance.com) - SLB (anciennement Schlumberger) annonce que sa filiale en propriété exclusive Schlumberger Holdings Corporation a lancé une offre d'achat sur différentes souches d'obligations pour un montant pouvant aller jusqu'à 500 millions de dollars.



Le groupe parapétrolier précise que cette offre d'achat au comptant concerne des titres de dette portant des taux d'intérêt de 3,750% à échéance en 2024, de 4,000% à échéance en 2025, de 3,900% à échéance en 2028 et de 4,300% échéant en 2029.





