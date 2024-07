Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: nouvelle demande d'informations du DoJ sur ChampionX information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - SLB annonce avoir reçu, comme ChampionX, une deuxième demande d'informations du Département de la Justice des États-Unis (DoJ) dans le cadre de son examen du projet d'acquisition de ChampionX par SLB annoncé précédemment.



Le groupe de services parapétroliers s'attend actuellement à ce que la transaction soit conclue au quatrième trimestre 2024 ou au premier trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions habituelles.



Pour rappel, SLB avait annoncé début avril un accord pour l'acquisition de ChampionX dans le cadre d'une opération devant être entièrement financée par titre, opération qu'il espérait alors boucler d'ici à la fin de l'année.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.