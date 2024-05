Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: nouvel accord avec Equinor pour deux projets information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 15:04









(CercleFinance.com) - SLB annonce la signature d'un nouvel accord entre Equinor et la Subsea Integration Alliance (OneSubsea et Subsea7), ouvrant la voie au début des travaux d'exploration sur deux projets, les champs Wisting, au large de la Norvège, et Bay Du Nord, au large du Canada.



Cet accord de collaboration stratégique à long terme permet un partage précoce de l'information, l'innovation technologique et d'autres avantages de collaboration essentiels pour débloquer davantage de projets sous-marins en les rendant économiquement viables.



La collaboration commencera immédiatement dans le cadre d'études de concept conjointes pour deux projets majeurs. En vertu du même accord, toute exécution EPCI résultante serait directement attribuée à l'alliance, si une décision finale d'investissement (FID) est prise.





