SLB: important contrat attribué à OneSubsea par Equinor

(CercleFinance.com) - SLB a annoncé l'attribution d'un contrat important par Equinor à sa coentreprise OneSubsea.



Cette attribution s'appuie sur un contrat à long terme existant pour l'exécution de la deuxième étape de la phase 3 du projet Troll d'Equinor en mer du Nord, au large de la Norvège.



Pour accélérer la livraison sur le terrain du raccordement sous-marin à l'infrastructure existante, SLB OneSubsea exploitera des solutions configurables conformes à NCS2017+ pour les systèmes de production sous-marins standardisés destinés à être appliqués sur le plateau continental norvégien (NCS).



L'objectif de Troll Phase 3, Stage 2 est d'accélérer la production du réservoir équivalente à environ 55 milliards de mètres cubes standard de gaz.







