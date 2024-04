Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: croissance de 19% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - SLB (ex Schlumberger) publie un BPA ajusté de 0,75 dollar au titre des trois premiers mois de 2024, en hausse de 19% en comparaison annuelle, ainsi qu'un EBITDA ajusté en augmentation de 15% à 2,06 milliards, soit une marge améliorée de 0,5 point à 23,6%.



Toujours par rapport à la même période en 2023, les revenus du groupe parapétrolier ont progressé de 13% à 8,71 milliards, progression due pour moitié à l'activité sous-marine d'Aker, rajoutée dans le cadre de sa coentreprise OneSubsea au quatrième trimestre 2023.



SLB confirme prévoir une croissance de l'EBITDA dans le milieu de la plage des 10% pour l'ensemble de 2024, et indique viser une distribution de sept milliards de dollars aux actionnaires sur deux ans (trois milliards en 2024 et quatre milliards en 2025).





