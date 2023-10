SLB: création de la coentreprise OneSubsea finalisée information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 12:00

(CercleFinance.com) - SLB (ex Schlumberger) avoir finalisé la création, annoncée précédemment, de sa coentreprise avec Aker Solutions et Subsea7, coentreprise baptisée OneSubsea, qui 'stimulera l'innovation et l'efficacité dans la production sous-marine'.



'Le portefeuille technologique de pointe de OneSubsea améliorera la performance des actifs sous-marins tout en augmentant l'efficacité énergétique et en réduisant les émissions de CO2', explique le groupe de services parapétroliers.



Basée à Oslo et à Houston avec 11.000 personnes travaillant dans toutes les régions d'exploitation clés du monde, OneSubsea est détenue à 70% par SLB, tandis qu'Aker Solutions et Subsea7 possèdent respectivement des parts de 20% et 10%.