SLB: contrat pour SLB OneSubsea au large de la Norvège

(CercleFinance.com) - SLB annonce l'attribution d'un contrat de la part d'Equinor pour la conception technique initiale (FEED) d'un projet de systèmes de production sous-marins (SPS) entièrement électriques de 12 puits dans le champ de Fram Sør, au large de la Norvège.



Le projet accélérera l'adoption mondiale à grande échelle de la technologie sous-marine électrique, établissant de nouvelles normes pour un contrôle accru des opérateurs, une efficacité opérationnelle sous-marine et une réduction des émissions offshore.



Dans le cadre de l'accord, l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction futurs seront directement attribués à SLB OneSubsea -coentreprise portée par SLB, Aker Solutions et Subsea7-, sous réserve d'une décision finale d'investissement.





