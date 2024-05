Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: contrat EPCI pour le projet Bestla en Mer du Nord information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 15:42









(CercleFinance.com) - SLB annonce l'attribution d'un important contrat intégré d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation (EPCI) octroyé par OKEA à sa coentreprise OneSubsea et à Subsea7, son partenaire dans le cadre de la Subsea Integration Alliance.



Ce partenariat permettra de développer le projet Bestla, au large de la Norvège, en particulier pour accélérer la livraison de raccordements sous-marins à des plates-formes vieillissantes en vue d'un développement rentable et durable des champs marginaux.



'On estime que le champ Bestla contient 24 millions de barils d'équivalent pétrole, dont les deux tiers sont du pétrole et le tiers restant du gaz et des liquides de gaz naturel. Le premier pétrole est prévu pour le quatrième trimestre 2026', précise SLB.





