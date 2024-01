Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: consensus battu, dividende augmenté de 10% information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - SLB a annoncé vendredi une augmentation de 10% de son dividende trimestriel après avoir battu les estimations de résultats au quatrième trimestre, à la faveur de la vigueur de ses activités au Moyen-Orient.



Le groupe américain, numéro un mondial des services pétroliers, a déclaré qu'il augmenterait son dividende pour le porter à 0,275 dollar, contre 0,250 dollar jusqu'ici, à compter du versement qui sera effectif au mois d'avril prochain.



L'entreprise basée à Houston (Texas) a dégagé sur le quatrième trimestre un résultat net de 1,11 milliard de dollars, soit 77 cents par action, contre 1,06 milliard, ou 74 cents par titre, un an plus tôt.



Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 86 cents, alors que les analystes anticipaient en moyenne 84 cents.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 14% à près de neuf milliards de dollars, une performance là encore légèrement supérieure aux attentes.



L'ex-Schlumberger explique avoir vu ses revenus à l'international grimper de 20%, avec à la clé un niveau d'activité record au Moyen-Orient, grâce notamment à une croissance 'impressionnante' en Arabie Saoudite, aux EAU et en Egypte.



A Wall Street, le titre était attendu en hausse de 1,4% vendredi matin suite à cette publication.





