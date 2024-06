Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: coentreprise avec Aker Carbon Capture information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 12:53









(CercleFinance.com) - SLB et Aker Carbon Capture (ACC) ont conclu une coentreprise pour promouvoir la capture du carbone à grande échelle dans l'industrie.



Basée à Oslo et détenue principalement par SLB (80 %) et ACC ASA (20 %), la société fusionne les technologies avancées de capture de carbone d'ACC avec le portefeuille de solutions technologiques de SLB.



Elle supervise actuellement plusieurs projets capables de capturer jusqu'à 1 million de tonnes de CO2 par an, soutenant ainsi la décarbonisation industrielle.



'Nous sommes fiers des usines de capture du carbone que nous livrons dans diverses industries, chaque client étant un leader important dans son segment. Les succès des projets livrés ouvrent la voie à d'autres clients', a déclaré en substance Egil Fagerland, nouveau Directeur Général de la coentreprise SLB-Aker Carbon Capture.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.