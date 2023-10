Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SLB: choisi par Eni pour mesurer les fuites de méthane information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 15:30









(CercleFinance.com) - SLB (ex Schlumberger) annonce que sa division End-to-end Emissions Solutions (SEES) a été choisie par Eni pour fournir des plans complets de mesure et de déclaration des fuites de méthane sur les installations opérationnelles mondiales du groupe italien.



Le projet, qui est déjà en cours, vise à fournir à Eni un compte rendu précis de ses fuites de méthane, puissant gaz à effet de serre (GES), à des fins de déclaration transparente et à éclairer les efforts stratégiques de la compagnie pour les réduire.



En amont de ce projet, SLB a évalué les technologies de mesure optimales pour identifier et quantifier les émissions de méthane afin de proposer les solutions les mieux adaptées aux besoins de chaque installation et aux exigences locales.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.