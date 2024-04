Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: acquisition de ChampionX par échange de titres information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 14:08









(CercleFinance.com) - Le géant américain des services pétroliers SLB a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de ChampionX dans le cadre d'une opération devant être entièrement financée par titre.



Dans un communiqué, SLB précise qu'il compte proposer 0,735 de ses actions ordinaires pour chaque titre détenu par les actionnaires de ce spécialiste des technologies de production pour les secteurs pétroliers et gaziers.



A l'issue de l'opération, les actionnaires de ChampionX devraient détenir autour de 9% du capital de l'ex-Schlumberger.



La transaction, qui devrait être bouclée d'ici à la fin de l'année, devrait générer selon les estimations de SLB de quelque 400 millions de dollars de synergies annuelles sur trois ans via de la croissance additionnelle et des réductions de coûts.



SLB a ajouté qu'il prévoyait de distribuer sept milliards de dollars au cours des deux prochaines années, dont trois milliards de dollars en 2024 puis quatre milliards en 2025.





