Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: acquisition d'Aker Carbon Capture information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - SLB (ex Schlumberger) annonce la conclusion d'un accord visant à combiner ses activités de capture du carbone avec Aker Carbon Capture (ACC) afin de soutenir la décarbonisation industrielle accélérée à grande échelle.



Par cette opération, les deux groupes 'combineront leurs portefeuilles technologiques, leur expertise et leurs plateformes d'exploitation pour mettre sur le marché des solutions de capture du carbone plus rapidement et de manière plus économique'.



Dans le cadre de cette transaction, SLB paiera 4,12 milliards de couronnes norvégiennes pour acheter 80% d'Aker Carbon Capture Holding (ACCH), qui détient les activités d'ACC, et apportera sa propre activité de capture du carbone à l'entité combinée.



Il pourrait aussi verser jusqu'à 1,36 milliard de plus lors des trois prochaines années, en fonction de la performance de l'entreprise. Soumise aux approbations réglementaires, la transaction devrait être finalisée d'ici la fin du deuxième trimestre 2024.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.