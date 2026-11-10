Skydance serre les coûts et réunit HBO Max et Paramount

Le groupe américain veut lancer une offre commune de streaming début 2027. Après le rachat de Warner Bros. Discovery, il prévoit aussi de réduire ses dépenses annuelles d'au moins 6 milliards de dollars sous trois ans.

Un mois après avoir finalisé l'acquisition de Warner Bros. Discovery, Skydance précise sa feuille de route. A l'occasion de ses résultats trimestriels, publiés lundi 9 novembre, le groupe a annoncé un rapprochement de ses plateformes et un programme d'économies destiné à améliorer sa rentabilité.

Un premier pas vers une plateforme unifiée

"La première étape pour réunir Paramount et HBO Max consiste à les proposer dans une seule offre groupée", écrivent le PDG David Ellison et le co-PDG Ynon Kreiz dans une lettre aux actionnaires.

Cette formule doit précéder une offre entièrement unifiée. Son prix et ses modalités seront précisés dans les prochains mois.

Paramount porte la croissance

Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Paramount Skydance a progressé de 5%, à environ 7 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 73 millions. Les revenus de Paramount ont bondi de 21%.

Ces comptes n'intègrent pas encore Warner Bros. Discovery, dont le rachat a été bouclé le 6 octobre, après la clôture du trimestre.

A Wall Street, l'action Skydance, cotée sous le symbole SKYD, avait terminé la séance de lundi en hausse de 8,6%, à 8,70 dollars, avant la publication des résultats. Elle a ensuite cédé environ 2% dans les échanges après clôture.