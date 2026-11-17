Skydance a annoncé mardi une réorganisation des directions de Paramount Pictures et Warner Bros Pictures, avec l'ambition de produire 30 films par an tout en préservant l'identité créative de chaque studio. Don Granger et Kira Goldberg ont été nommés coprésidents du Motion Picture Group de Paramount Pictures, tandis que Jesse Ehrman prend la présidence de celui de Warner Bros Pictures. Ces nominations, annoncées dans une note interne signée par Dana Goldberg et Josh Greenstein, coprésidents du Skydance Motion Picture Group, visent à clarifier les responsabilités au sein du nouvel ensemble cinématographique.

Kira Goldberg rejoint le groupe après avoir travaillé chez Netflix, où elle a notamment supervisé des productions comme "Don't Look Up", avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Skydance a également confié à Josh Goldstine la présidence mondiale du marketing et de la distribution pour les deux studios. Cette organisation permettra de mutualiser les fonctions commerciales et promotionnelles, tout en maintenant des équipes de production et des orientations éditoriales distinctes. Le groupe entend ainsi renforcer la coordination de ses activités et optimiser la commercialisation de ses films sans remettre en cause les spécificités de Paramount Pictures et Warner Bros Pictures.

La restructuration s'accompagne de plusieurs changements à la direction. Ted Lim, responsable des affaires commerciales de Skydance, et Bill Damaschke, dirigeant de Warner Bros Pictures Animation, quitteront leurs fonctions. Jeff Goldstein prendra sa retraite après 48 ans chez Warner Bros, tout en conservant un rôle de consultant. Chez DC Studios, Jeremy Latcham deviendra président et directeur de la création, tandis que James Gunn et Peter Safran abandonneront leurs responsabilités de direction pour se concentrer sur leurs projets artistiques. Cette nouvelle répartition des fonctions traduit la volonté de Skydance de distinguer davantage la gestion opérationnelle des activités créatives, afin de soutenir une production cinématographique accrue.