Skydance recule après avoir émis un avertissement sur ses résultats et dévoilé un plan de réduction des coûts de 6 milliards de dollars

** L'action du géant des médias Skydance SKYD.N recule de 2,1 % à 8,5 dollars en pré-ouverture

** SKYD a annoncé lundi des plans de réduction des coûts et a averti que les mauvais résultats des films de Warner Bros pourraient peser jusqu’à 200 millions de dollars sur le bénéfice du quatrième trimestre

** L'entreprise vise 6 milliards de dollars d'économies sur trois ans suite à l'acquisition de Warner Bros Discovery, dont 30 % devraient être réalisés dès la première année; cette opération lui a laissé une dette brute de 87 milliards de dollars et environ 10 milliards de dollars de trésorerie

** Un bouquet de streaming HBO Max-Paramount+ sera lancé au début de l’année prochaine, comme étape intermédiaire vers la fusion des services d’ici environ un an; la société cessera de publier ses chiffres d’abonnés trimestriels

** SKYD affiche au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 7,03 milliards de dollars et un BPA ajusté de 6 cents

** Sur 25 courtiers, quatre attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 12 « conserver » et neuf « vendre » ou inférieure; le cours cible médian est de 8,50 dollars – LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 20,8 % depuis le début de l'année