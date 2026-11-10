Skydance recule après avoir émis un avertissement sur ses résultats et dévoilé un plan de réduction des coûts de 6 milliards de dollars

** L'action du géant des médias Skydance SKYD.N recule de 2,1 % à 8,5 dollars en pré-ouverture
** SKYD a annoncé lundi des plans de réduction des coûts et a averti que les mauvais résultats des films de Warner Bros pourraient peser jusqu’à 200 millions de dollars sur le bénéfice du quatrième trimestre
** L'entreprise vise 6 milliards de dollars d'économies sur trois ans suite à l'acquisition de Warner Bros Discovery, dont 30 % devraient être réalisés dès la première année; cette opération lui a laissé une dette brute de 87 milliards de dollars et environ 10 milliards de dollars de trésorerie
** Un bouquet de streaming HBO Max-Paramount+ sera lancé au début de l’année prochaine, comme étape intermédiaire vers la fusion des services d’ici environ un an; la société cessera de publier ses chiffres d’abonnés trimestriels
** SKYD affiche au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 7,03 milliards de dollars et un BPA ajusté de 6 cents
** Sur 25 courtiers, quatre attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 12 « conserver » et neuf « vendre » ou inférieure; le cours cible médian est de 8,50 dollars – LSEG
** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 20,8 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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