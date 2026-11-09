Skydance nomme Latcham, un vétéran de Marvel, à la tête de DC Studios, en remplacement de Gunn et Safran

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par Harshita Mary Varghese

Skydance SKYD.N remplace les dirigeants de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, par l’ancien cadre de Marvel Studios, Jeremy Latcham, dans le cadre de la refonte de son activité dédiée aux super-héros suite à l’acquisition de Warner Bros.

M. Latcham prendra ses fonctions le 1er décembre et dirigera les projets cinématographiques, télévisuels et d’animation de DC, en supervisant le pipeline créatif, la production, les talents et la stratégie.

Il rendra compte à Dana Goldberg et Josh Greenstein, coprésidents de Skydance Motion Picture Group, a annoncé la société lundi.

Cette nomination intervient alors que DC cherche à combler son retard commercial sur Marvel, qui a connu un plus grand succès au box-office dans le secteur des films de super-héros cette année.

Le film “Spider-Man: Brand New Day” de Marvel est devenu le film le plus rentable de l’année, avec plus de 2,5 milliards de dollars de recettes mondiales, contre environ 126 millions de dollars pour “Supergirl” de DC, selon Box Office Mojo.

“Cette décision pourrait donner l’impression que DC ressemble trop à Marvel, mais les grands studios hollywoodiens sont à court d’idées nouvelles et c’est une stratégie moins risquée à vendre que d’embaucher quelqu’un qui ne vient pas du milieu des films adaptés de bandes dessinées”, a déclaré Ross Benes, analyste senior chez eMarketer.

Gunn et Safran dirigent DC Studios depuis quatre ans et continueront à exercer leurs fonctions de réalisateurs et de producteurs.

Latcham faisait partie de l’équipe de direction fondatrice de Marvel Studios sous la houlette de Kevin Feige et a travaillé sur des films tels que “Iron Man”, “Les Avengers” et la franchise “Spider-Man: Homecoming”. Il avait auparavant collaboré avec Gunn sur les films “Les Gardiens de la Galaxie”.

Il a quitté Marvel en 2017 pour lancer Latcham Pictures, où il a produit “Bad Times at the El Royale” et “Donjons et Dragons: L’honneur parmi les voleurs”.

Paramount a finalisé le mois dernier l’acquisition de Warner Bros Discovery pour un montant de 110 milliards de dollars afin de former Skydance, réunissant ainsi sous un même toit deux grands studios hollywoodiens, Paramount+ et HBO Max, ainsi que CBS, CNN et un vaste catalogue de franchises.

Skydance devrait publier ses résultats du troisième trimestre lundi, après la clôture de la Bourse .