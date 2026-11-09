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Skydance nomme Latcham chef des studios DC, en remplacement de Gunn et Safran, selon Variety
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 18:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Skydance SKYD.N a nommé Jeremy Latcham, cadre de longue date chez Marvel Studios, au poste de président et directeur de la création de DC Studios. Il remplace ainsi les coprésidents James Gunn et Peter Safran, a rapporté lundi le magazine Variety.

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