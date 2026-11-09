Skydance nomme Latcham à la tête de DC Studios, en remplacement de Gunn et Safran

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Skydance SKYD.N a nommé lundi Jeremy Latcham, ancien cadre de Marvel Studios, à la tête de DC Studios. Il remplace ainsi les codirecteurs James Gunn et Peter Safran, alors que Skydance restructure son activité dédiée aux super-héros après le rachat de Warner Bros Discovery.

Jeremy Latcham prendra ses fonctions le 1er décembre et dirigera le catalogue de films, de séries télévisées et d’animations de DC, en supervisant la chaîne de production créative, la production, les talents et la stratégie. Il rendra compte à Dana Goldberg et Josh Greenstein, coprésidents de Skydance Motion Picture Group, a indiqué la société.

Gunn et Safran ont dirigé DC Studios pendant quatre ans et continueront à exercer leurs fonctions de réalisateurs et de producteurs.