Skydance nomme des responsables cinéma pour les labels Paramount et Warner Bros

Skydance a nommé Don Granger et Kira Goldberg présidents du Motion Picture Group chez Paramount Pictures, tout en promouvant Jesse Ehrman au poste de président du Motion Picture Group chez Warner Bros Pictures, définissant ainsi la structure de direction de son activité cinématographique fusionnée.

Ces changements interviennent alors que Skydance cherche à bâtir une entreprise capable de produire 30 films par an, Paramount Pictures et Warner Bros Pictures conservant chacune leur identité propre et leurs missions créatives distinctes, selon une note interne adressée mardi au personnel par les coprésidents de Skydance Motion Picture Group, Dana Goldberg et Josh Greenstein.

Kira Goldberg, qui arrive de Netflix NFLX.O , apporte son expérience dans la supervision d’un catalogue comprenant notamment « Don’t Look Up », avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence .

Josh Goldstine a été nommé président du marketing et de la distribution mondiaux, chargé de superviser ces activités pour les deux studios.

Cette restructuration s’accompagne également du départ de Ted Lim, directeur commercial de Skydance, et de Bill Damaschke, qui quittera Warner Bros Pictures Animation, selon la note de service. Jeff Goldstein, qui a passé 48 ans chez Warner Bros Pictures, prendra sa retraite et occupera désormais un poste de consultant.

Chez DC Studios, Jeremy Latcham rejoint l’entreprise en tant que président et directeur de la création, comme annoncé précédemment. James Gunn et Peter Safran quitteront leurs fonctions de direction pour se consacrer à nouveau à plein temps à la création, précise la note de service.