Skydance dévoile ses mesures de réduction des coûts et annonce un forfait de streaming pour le début de l'année prochaine

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* Skydance lancera un forfait HBO Max-Paramount+ au début de l'année prochaine

* Les mauvais résultats des films Warner pourraient peser jusqu'à 200 millions de dollars sur les bénéfices du quatrième trimestre

* Skydance ne publiera plus ses chiffres d'abonnés trimestriels

(Ajout d'un paragraphe sur les actions au paragraphe 2, de détails sur l'offre groupée au paragraphe 7, de citations d'analystes aux paragraphes 8 et 9, et de commentaires du directeur général aux paragraphes 15 à 17)

par Lisa Richwine et Harshita Mary Varghese

Skydance SKYD.N a détaillé lundi ses plans visant à réaliser 6 milliards de dollars d'économies grâce à l'acquisition de Warner Bros Discovery et a annoncé le lancement d'un forfait de streaming combinant HBO Max et Paramount+ au début de l'année prochaine.

L'action de la société a reculé d'environ 2 % à 8,50 dollars dans les échanges après clôture.

Cette fusion a donné naissance à l’une des plus grandes entreprises mondiales de divertissement et d’information, baptisée Skydance, dirigée par le directeur général David Ellison et le co-directeur général Ynon Kreiz. L’entité issue de la fusion regroupe les studios hollywoodiens Warner Bros et Paramount, le réseau de télévision CBS, CNN et une multitude de chaînes du câble.

Dans son communiqué sur les résultats du troisième trimestre, Skydance a indiqué qu’elle publierait des prévisions pour l’ensemble de l’année concernant la société fusionnée lors de la publication de ses résultats pour le trimestre de décembre.

En ce qui concerne l’activité de Paramount, Skydance a fait état d’une hausse de 5 % de son chiffre d’affaires, à 7 milliards de dollars, pour le trimestre clos en septembre, avant d’avoir finalisé le rachat de Warner Bros Discovery le mois dernier.

La nouvelle entité issue de la fusion s’appuiera fortement sur ses services de streaming pour assurer sa croissance, et le chiffre d’affaires de Paramount+ a bondi de 21 % au troisième trimestre.

Combinés à la chaîne câblée premium HBO et à la plateforme de streaming HBO Max, ces services touchent 203 millions d’abonnés à l’échelle mondiale. L’offre groupée prévue constitue une étape intermédiaire pendant que la société s’efforce de fusionner HBO Max avec Paramount+. M. Ellison a déclaré que l’objectif était de mener à bien cette opération d’ici environ un an.

"Le défi consiste désormais à transformer cette envergure en croissance durable et en rentabilité", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. Il a ajouté que les 6 milliards de dollars d’économies étaient "un objectif ambitieux mais réalisable", même si l’ampleur de la dette ne laisse guère de marge d’erreur.

"Le contenu reste le moteur de l’activité, et Skydance ne peut pas se permettre de compromettre sa capacité à investir dans des programmes captivants", a déclaré M. Pescatore.

Skydance a annoncé qu’elle cesserait de publier ses chiffres d’abonnés trimestriels, emboîtant le pas au géant du streaming Netflix NFLX.O alors que le secteur se concentre désormais sur la rentabilité et l’engagement comme indicateurs de croissance.

L’acquisition de Warner Bros a laissé Skydance avec une dette brute de 87 milliards de dollars et environ 10 milliards de dollars de trésorerie.

La nouvelle société doit faire face à la concurrence de Netflix, de Walt Disney DIS.N et d’autres géants des médias, ainsi que de YouTube GOOGL.O , de TikTok et d’autres plateformes qui attirent l’attention du public.

Skydance est convaincue de pouvoir atteindre les 6 milliards de dollars de réductions de coûts promises sur trois ans, ont déclaré Ellison et Kreiz dans une lettre aux actionnaires.

La société prévoit de réaliser 30 % de ces économies dès la première année. Elle prévoit de réduire d’au moins 2,2 milliards de dollars ses frais généraux et ses dépenses immobilières, et d’un milliard de dollars, soit 20 %, ses coûts de marketing. Environ 1,4 milliard de dollars proviendra de la réduction des coûts technologiques.

LA STRATÉGIE DE PARAMOUNT

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, M. Ellison a souligné les progrès réalisés depuis la fusion de Skydance avec Paramount en 2025.

"L’année dernière, nous avons repris une entreprise peu performante et avons apporté des améliorations significatives grâce à un meilleur contenu, à des investissements plus rigoureux et à une priorité donnée à l’efficacité", a déclaré Ellison. "Nous avons dépassé nos prévisions initiales et les avons revues à la hausse tout au long de l’année."

"Cette équipe va appliquer la même stratégie à Skydance", a déclaré Ellison, "et nous sommes convaincus que nous tiendrons nos engagements."

Plus tôt dans la journée, Skydance a annoncé une série de changements spectaculaires au sein de sa direction: James Gunn et Peter Safran ont quitté leurs fonctions à la tête de DC Studios et ont été remplacés par Jeremy Latcham, un vétéran de Marvel, qui occupe désormais les postes de président et de directeur de la création. Gunn et Safran reprendront des fonctions créatives au sein de la société.

Skydance a indiqué que les résultats décevants de la programmation cinématographique de Warner Bros auraient un impact pouvant atteindre 200 millions de dollars sur le bénéfice du quatrième trimestre.

Le dernier film de Tom Cruise, "Digger", une comédie noire à gros budget produite par Warner Bros, a peiné au box-office, terminant cinquième du classement américain et canadien lors de son week-end de sortie en octobre.