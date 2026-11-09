Skydance dévoile ses mesures de réduction des coûts et annonce un forfait de streaming pour le début de l'année prochaine

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* Skydance lancera un bouquet de services de streaming HBO Max-Paramount+ au début de l'année prochaine

* Les services de streaming combinés atteignent 203 millions d'abonnés à l'échelle mondiale, c'est la dernière fois que la société divulgue cette métrique

* Skydance indique que les résultats décevants de la filmographie Warner pourraient réduire le bénéfice du quatrième trimestre jusqu'à 200 millions de dollars

par Lisa Richwine et Harshita Mary Varghese

Skydance SKYD.N a détaillé lundi ses plans visant à réaliser 6 milliards de dollars d'économies grâce à son acquisition de Warner Bros Discovery et a annoncé le lancement d'un bouquet de streaming regroupant HBO Max et Paramount+ au début de l'année prochaine.

Cette fusion a donné naissance à l’une des plus grandes entreprises mondiales de divertissement et d’information, baptisée Skydance et dirigée par le directeur général David Ellison et le co-directeur général Ynon Kreiz. La société issue de la fusion regroupe les studios hollywoodiens Warner Bros et Paramount, le réseau de télévision CBS, CNN et une multitude de chaînes du câble.

Dans son communiqué sur les résultats du troisième trimestre, Skydance a indiqué qu’elle publierait des prévisions pour l’ensemble de l’année concernant la société issue de la fusion lors de la publication de ses résultats pour le trimestre de décembre.

En ce qui concerne l’activité Paramount, la société a enregistré une hausse de 5 % de son chiffre d’affaires, à 7 milliards de dollars, pour le trimestre clos en septembre, avant d’avoir finalisé le rachat de Warner Bros Discovery le mois dernier.

La nouvelle entité issue de la fusion s’appuiera fortement sur ses produits de streaming pour assurer sa croissance, et le chiffre d’affaires de Paramount+ a bondi de 21 % au troisième trimestre.

Combinés à la chaîne câblée premium HBO et à la plateforme de streaming HBO Max, ces services totalisent 203 millions d’abonnés à l’échelle mondiale.

Skydance a déclaré qu’elle cesserait de publier ses chiffres d’abonnés trimestriels, emboîtant le pas au géant du streaming Netflix NFLX.O alors que le secteur se concentre désormais sur la rentabilité et l’engagement comme indicateurs de croissance.

L’acquisition de Warner Bros a laissé Skydance avec une dette brute de 87 milliards de dollars et environ 10 milliards de dollars de trésorerie, tandis que ses dirigeants s’efforcent d’intégrer les deux entreprises et de réaliser des économies.

La nouvelle société doit faire face à la concurrence de Netflix, Walt Disney DIS.N et d’autres géants des médias, ainsi que de YouTube GOOGL.O , TikTok et d’autres plateformes qui attirent l’attention du public.

Skydance est convaincue de pouvoir atteindre les 6 milliards de dollars de réductions de coûts promises sur trois ans, ont déclaré Ellison et Kreiz dans une lettre aux actionnaires.

La société prévoit de réaliser 30 % de ces économies dès la première année. Elle prévoit de réduire d’au moins 2,2 milliards de dollars ses frais généraux et ses dépenses immobilières, et de 1 milliard de dollars, soit 20 %, ses coûts de marketing. Environ 1,4 milliard de dollars proviendra de la réduction des coûts technologiques.

Plus tôt dans la journée, Skydance a annoncé une série de changements spectaculaires au sein de sa direction: James Gunn et Peter Safran ont quitté leurs fonctions à la tête de DC Studios et ont été remplacés par Jeremy Latcham, un vétéran de Marvel, au poste de président et directeur de la création. Gunn et Safran reprendront des fonctions créatives au sein de la société.

Skydance a indiqué que les résultats décevants du catalogue de films de Warner Bros auraient un impact pouvant atteindre 200 millions de dollars sur le bénéfice du quatrième trimestre.

Le dernier film de Tom Cruise, « Digger », une comédie noire à gros budget produite par Warner Bros, a peiné au box-office, terminant cinquième du classement américain et canadien lors de son week-end de sortie en octobre.