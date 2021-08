Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sky : signe un accord avec ViacomCBS pour Paramount+ information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 12:55









(CercleFinance.com) - ViacomCBS Networks International (VCNI) et Sky, qui fait partie de Comcast Corporation ont annoncé que Paramount+ sera lancé sur les plateformes Sky au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, et en Allemagne, Suisse et Autriche (GSA) en 2022 dans le cadre d'un nouvel accord de distribution pluriannuel. Cet accord comprend également l'élargissement de la distribution du portefeuille de chaînes de télévision par abonnement de ViacomCBS et le renouvellement de Sky en tant que partenaire de vente de publicité sur certains marchés. Paramount+ est la toute dernière d'une série d'applications à arriver sur Sky Q qui ajoute plus de 10 000 heures de contenu. ' Cet accord pour la distribution est essentiel pour dynamiser nos ambitions à l'échelle mondiale en matière de streaming, tout en soutenant les objectifs stratégiques de Sky qui visent à offrir un meilleur service à ses publics grâce à une plus grande flexibilité pour consommer notre contenu sur toutes les plateformes ' a déclaré Raffaele Annecchino, président et directeur général de ViacomCBS Networks International.

