 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 972,61
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sky, le groupe de Comcast, en pourparlers pour acheter l'unité média d'ITV pour 2,15 milliards de dollars
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 08:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails)

Le diffuseur britannique ITV ITV.L a déclaré vendredi qu'il était en pourparlers avec la société de télévision payante Sky, détenue par Comcast CMCSA.O , au sujet d'une vente potentielle de son unité de médias et de divertissement (M&E ) pour 1,6 milliard de livres (2,15 milliards de dollars), dette incluse.

La division M&E d'ITV, qui comprend ses chaînes en clair et sa plateforme de streaming ITVX, dépend de la publicité, et le groupe a été durement touché par la faiblesse du marché publicitaire .

Le groupe, dont les actions se négocient à peu près au même niveau qu'il y a 13 ans, a déclaré jeudi que ses recettes publicitaires seraient inférieures de 9 % au dernier trimestre de l'année.

La vente potentielle a d'abord été rapportée par Bloomberg, et ITV, qui a une capitalisation boursière de 2,53 milliards de livres, a qualifié les discussions de "préliminaires" dans sa déclaration.

L'histoire de la société britannique remonte aux franchises de télévision régionale lancées dans les années 1950, et elle a développé son activité de production de studios pour compenser la volatilité de la publicité.

L'activité Studios a fait l'objet de spéculations de rachat ces dernières années.

Reuters a rapporté au début de l'année qu'ITV avait entamé des pourparlers avec le groupe RedBird IMI, soutenu par Abu Dhabi, en vue d'une éventuelle fusion de leurs activités de production respectives.

Le groupe de médias français Banijay BNJ.AS aurait également discuté d'une offre éventuelle pour les activités de studio d'ITV ou d'un rachat complet.

L'unité M&E d'ITV a réalisé un chiffre d'affaires de 955 millions de livres (1,28 milliard de dollars) et un bénéfice ajusté (intérêts, impôts et amortissements) de 35 millions de livres au cours des six mois précédant la fin du mois de juin, comme l'a indiqué la société en juillet.

(1 $ = 0,7451 livres)

Valeurs associées

BANIJAY GRP
9,6000 EUR Euronext Amsterdam -2,54%
COMCAST-A
27,3100 USD NASDAQ -2,25%
ITV
80,950 GBX LSE +19,57%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank