Sky, le groupe de Comcast, en pourparlers pour acheter l'unité média d'ITV pour 2,15 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails)

Le diffuseur britannique ITV ITV.L a déclaré vendredi qu'il était en pourparlers avec la société de télévision payante Sky, détenue par Comcast CMCSA.O , au sujet d'une vente potentielle de son unité de médias et de divertissement (M&E ) pour 1,6 milliard de livres (2,15 milliards de dollars), dette incluse.

La division M&E d'ITV, qui comprend ses chaînes en clair et sa plateforme de streaming ITVX, dépend de la publicité, et le groupe a été durement touché par la faiblesse du marché publicitaire .

Le groupe, dont les actions se négocient à peu près au même niveau qu'il y a 13 ans, a déclaré jeudi que ses recettes publicitaires seraient inférieures de 9 % au dernier trimestre de l'année.

La vente potentielle a d'abord été rapportée par Bloomberg, et ITV, qui a une capitalisation boursière de 2,53 milliards de livres, a qualifié les discussions de "préliminaires" dans sa déclaration.

L'histoire de la société britannique remonte aux franchises de télévision régionale lancées dans les années 1950, et elle a développé son activité de production de studios pour compenser la volatilité de la publicité.

L'activité Studios a fait l'objet de spéculations de rachat ces dernières années.

Reuters a rapporté au début de l'année qu'ITV avait entamé des pourparlers avec le groupe RedBird IMI, soutenu par Abu Dhabi, en vue d'une éventuelle fusion de leurs activités de production respectives.

Le groupe de médias français Banijay BNJ.AS aurait également discuté d'une offre éventuelle pour les activités de studio d'ITV ou d'un rachat complet.

L'unité M&E d'ITV a réalisé un chiffre d'affaires de 955 millions de livres (1,28 milliard de dollars) et un bénéfice ajusté (intérêts, impôts et amortissements) de 35 millions de livres au cours des six mois précédant la fin du mois de juin, comme l'a indiqué la société en juillet.

(1 $ = 0,7451 livres)