Skims, la société de Kim Kardashian, lève de nouveaux fonds pour une valorisation de 5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte tout au long)

Skims, fondée par la star de la téléréalité et entrepreneuse Kim Kardashian avec Jens Grede, a déclaré mercredi avoir levé 225 millions de dollars de nouveaux capitaux, ce qui valorise la société d'habillement à 5 milliards de dollars.

Les entreprises de Kim Kardashian, qui comprennent également sa marque de cosmétiques SKKN, ont attiré de jeunes consommateurs et bénéficié de son immense popularité sur les médias sociaux.

La dernière levée de fonds pour la marque de vêtements moulants a été menée par le géant de l'investissement Goldman Sachs Alternatives, avec la participation des fonds affiliés de BDT & MSD Partners.

La société, qui fabrique des sous-vêtements, des vêtements de détente et des vêtements de forme, prévoit d'utiliser le nouveau capital pour étendre sa présence dans le commerce de détail et se développer à l'international.

Skims, fondée en 2019, a déclaré qu'elle était sur la bonne voie pour dépasser le milliard de dollars de ventes nettes en 2025.

